CBSE Board 12th की टॉपर्स लिस्ट आएगी या नहीं, क्लियर करें कन्फ्यूजन, जानें बोर्ड का फैसला

CBSE Board 12th Result 2023: सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं. रिजल्ट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. 12वीं में कुल 87.33 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं. लड़कियों का पास प्रतिशत, लड़कों से 6.01% ज्यादा है. कह सकते हैं लड़कियों ने बाजी मार ली है.

क्यों जारी नहीं होगी टॉपर्स लिस्ट

CBSE 12TH Toppers List 2023 जारी होगी या नहीं इसे लेकर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है. इस बात को लेकर सीबीएसई बोर्ड पहले ही साफ कह चुका है कि बोर्ड की तरफ किसी भी बच्चे को first, second या third पोजीशन नहीं दी जाएगी. बोर्ड ने ये फैसला अनहेल्दी कॉम्पटिशन को खत्म करने के नजरिए से लिया है.

जारी होगा मेरिट सर्टिफिकेट

बोर्ड की ओर से 0.1% उन स्टूडेंट्स को मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए हैं. छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in अथवा results.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

CBSE 12th Result 2023 Live: सीबीएसई 12वीं कक्षा के नतीजे हुए घोषित, 87.33 फीसदी पास, देखें अपडेट्स

सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में कौन सा रीजन रहा टॉप पर, दिल्ली, नोएडा, अजमेर का क्या रहा हाल?