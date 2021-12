CBSE 10th controversial passage: बोर्ड ने ड्रॉप किया पैसेज, छात्रों को मिलेंगे नंबर

CBSE dropped controversial passage in 10th eng exam: सीबीएसई बोर्ड की ओर से कक्षा 10 के अंग्रेजी के पेपर में पूछे एक पैराग्राफ को ‘जेंडर स्टीरियोटाइपिंग’ कहा जा रहा था. इसपर विवाद जारी था. अब बोर्ड ने उस पैसेज को ड्रॉप कर दिया है. छात्रों को उस सेक्शन के मार्क्स मिलेंगे. कल विवादित मामले को लेकर एक्स्पर्ट्स से राय माँगी गयी थी, जिसे आज ड्रॉप करने का फ़ैसला लिया है.

पेपर में पूछे गए comprehension में एक लाइन थी, ‘बच्चे और नौकर अनुशासित हैं क्योंकि पत्नियों ने अपने पतियों की बात माननी बंद कर दी है ‘(Children and servants are indisciplined because wives stopped obeying their husbands). इस सवाल से सीबीएसई बोर्ड पर चारों ओर से सवाल उठाए जा रहे थे. सीबीएसई को शिक्षकों, माता-पिता और राजनेताओं सहित लोगों से प्रतिक्रिया मिली थी.

यहां पढ़ें डिटेल क्या था वो पैरा, जिसपर विवाद था

