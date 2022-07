सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दो टर्म में करने से मिला बेहतर रिजल्ट, ये रही वजहें

CBSE Board Exams Being Split In Two Terms: एमआरजी स्कूल, रोहिणी की प्रधानाध्यापिका अंशु मित्तल ने कहा, ‘टर्मिनल परीक्षाओं के कारण अधिक समय और कम पाठ्यक्रम होने से छात्रों ने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया. अधिकतर छात्रों ने 90 या 95 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किया है.











Follow us on