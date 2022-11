CBSE Scholarship 2022: सीबीएसई ने बढ़ाई इस स्कॉलरशिप की डेट, 10वीं पास छात्राएं 30 नवंबर तक करें आवेदन

CBSE Single Girl Child Scholarship 2022: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. जिसके बाद कैंडिडेट स्कॉलरशिप के लिए 30 नवंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा. वहीं विद्यालयों को 12 दिसंबर तक आवेदन का वेरीफिकेशन करना होगा.

ग़ौरतलब है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के माध्यम से CBSE की ओर से उन छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती है, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं. साथ ही लाभार्थी को 10वीं में कम से कम 60 फ़ीसदी अंकों के साथ पास होना चाहिए एवं 11वी अथवा 12वी कक्षा में एनरोल होना चाहिए. चयनित उम्मीदवारों को 2 साल तक प्रतिमाह 500 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है.

How to Apply for CBSE Single Girl Child Scholarship 2022: कैसे करें आवेदन

छात्राएं इन स्टेप्स से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती हैं-

आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.अब, ‘Single girl child scholarship X-2022 REG’ की लिंक पर क्लिक करें.नया पेज खुलेगा, जहां पर नये आवेदन के लिंक पर क्लिक करें.अब सभी जानकारी दर्ज कर मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड कर सबमिट करें.आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है.

