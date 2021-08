Career Guidance: DSP से जानें सिविल सर्विसेज की तैयारी में कौन सी 5 बातें हैं जरूरी

नई दिल्ली. Career Guidance, Civil Service Preparation tips: Civil Services का (Exam) एग्जाम क्रैक करना हर स्टूडेंट (Student) का सपना (Dream) होता है. लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को इसके लिए सही गाइडेंस (Guidance) नहीं मिल पाती. इसके चलते उन्हें कई बार निराशा का सामना करना पड़ता है. उत्तराखंड (Uttarakhand) से PCS क्लियर करने वाली DSP ओशिन जोशी बता रही हैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्रैक करने के लिए 5 महत्त्वपूर्ण टिप्स.

1. सेल्फ स्टडी (Self Study) सबसे जरुरी:ओशिन जोशी के मुताबिक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले जरुरी है कि वे सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करें. सेल्फ स्टडी के जरिये ही स्टूडेंट्स को अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चल पाएगा. सेफ स्टडी के जरिये ही आप अपनी कमियों को सुधार पाएंगे और स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे.

2. अपना गाइड (Guide) सोच-समझकर चुनें:ओशिन कहती हैं कि जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करें, तो अपना गाइड बहुत सोच-समझकर चुनें. ये आपके घर का कोई सदस्य या टीचर भी हो सकता है. यही वो पर्सन होगा जो आपको अंत तक लेकर जाएगा. जब आप अपना गाइड चुन लें तो पूरी शिद्दत से उसकी बात मानें और उसको फॉलो करें. जैसा वे कहें, उस अनुसार धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे. सही गाइड आपको मंजिल तक जरुर पहुंचाएगा.

3. सुबह जल्दी उठकर पढ़ें (Early Morning Study):ओशिन कहती हैं कि आजकल देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स लेट नाईट स्टडी करना ज्यादा पसंद करते हैं. लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज कि तैयारी करते हैं तो यह तरीका गलत होगा. सिविल सर्विसेज में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं कि आप चकरा जाते हैं. इसलिए जहाँ तक हो सके सुबह जल्दी उठकर पढ़ें. तमाम गुरु और जानकार भी कहते हैं कि सुबह का पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है. इससे आपकी क्वालिटी ऑफ़ स्टडी और एफिशिएंसी, दोनों बढ़ेगी. ये तरीका आपको तैयारी में बहुत ज्यादा मदद करेगा.

4. दिमाग को हमेशा खुला रखें (Always Open your Mind):ओशिन कहती हैं कि सिविल सर्विसेज कि तैयारी सिर्फ किताबों या नोट्स के आधार पर नहीं होती. इसके लिए आपको हर समय अपना दिमाग खुला रखने की जरुरत भी बहुत ज्यादा है. आपके आसपास क्या घट रहा है, क्या दुर्घटना हो रही है, क्या सही या गलत हो रहा है, उन सब बातों को खुले दिमाग से ओब्सर्व करें और वहीँ के वहीँ अपने दिमाग में उनका सलूशन ढूँढने कि कोशिश भी करें. इसे अपने दिमाग कि प्रैक्टिस में लायें. ये आपकी तैयारी और एग्जाम क्रैक करने कि क्षमता को निश्चित रूप से काफी बढ़ाएगा. आप चाहे रेस्तरां में जाएँ या कहीं घूमने, कोरोना हो या न हो, अपना दिमाग हमेशा खुला और सजग रखें.

5. फिजिकल एक्स्सरसाइज और खेलों पर ध्यान दें (Exercise and Sports are must)):ओशिन के मुताबिक सिविल सर्विसेज कि तैयारी के दौरान स्टूडेंट्स को फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने कि बहुत जरुरत होती है. इस तैयारी में कई बार सालों लग जाते हैं और स्टूडेंट्स डिप्रेशन तक में आ जाते हैं. इससे बचने का सबसे आसन तरीका ये है कि आप फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी दुरुस्त रखे. इसके लिए आप एक्सरसाइज और खेलों का सहारा भी ले सकते हैं. आप जितना मेंटली स्ट्रोंग होंगे, आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी.

