COMEDK UGET Counselling 2022: फेज 2 के लिए ऑप्शन एंट्री शुरू, जानें चॉइस फिलिंग प्रोसेस

COMEDK UGET Counselling 2022: कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटक (The Consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka) ने COMEDK UGET 2022 के फेज 2 के लिए च्वाइस फिलिंग की सुविधा आधिकारिक वेबसाइट – comedk.org पर शुरू कर दी है. उम्मीदवार COMEDK 2022 चॉइस फिलिंग फॉर्म में 27 अक्टूबर (दोपहर 2 बजे) तक अपनी प्राथमिकताएं बदल या एडिट कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने COMEDK UGET 2022 परीक्षा पास की है और COMEDK UGET काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है, वे ऑप्शन भरने के लिए एलिजिबल हैं.

COMEDK UGET 2022 चॉइस फिलिंग प्रोसेस ऐसे करें पूरा

-कॉमेडक यूगेट की आधिकारिक वेबसाइट -comedk.org पर जाएं.-COMEDK UGET 2022 चॉइस फिलिंग फॉर्म पर क्लिक करें-एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें और च्वाइस फिलिंग टैब पर क्लिक करें.-कॉलेज-वाइज या पाठ्यक्रम-वाइज लिस्ट देखने के लिए कॉलेज/पाठ्यक्रम पर क्लिक करें.-सेव बटन पर क्लिक करें और प्रिंट आउट लें.

ऑप्शान एंट्री के दौरान उम्मीदवारों द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर, COMEDK सीट आवंटन राउंड 2 जारी किया जाएगा. सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 29 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा. छात्र रिजल्ट के साथ COMEDK 2022 राउंड 2 कटऑफ भी देख सकेंगे.

