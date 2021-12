Schools Reopening: स्कूल में करें इन नियमों का पालन, ऐसे होगा कोरोना संक्रमण से बचाव

नई दिल्ली (Schools Reopening in India). देश के अलग-अलग राज्यों से रोजाना रिपोर्ट होने वाले कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक तेजी देखी जा रही है (Coronavirus In India). हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Cases In India) ने भी देश के कई राज्यों में दस्तक देकर सभी को डरा दिया है. इसी बीच परीक्षाओं का दौर भी शुरू हो चुका है. ज्यादातर राज्यों में स्कूल खोले जा चुके हैं (Schools Reopening). कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस के लिए तो कुछ अपनी परीक्षाओं के लिए स्कूल जाने लगे हैं.

हाल ही में कई राज्यों में खोले जा चुके स्कूलों से स्टूडेंट्स के कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive Cases) होने की खबरें सामने आई हैं. इस स्थिति में छात्रों के साथ ही अभिभावक भी काफी डरे हुए हैं. बच्चों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए स्कूलों को भी अपने कैंपस में कई बातों का ख्याल रखना होगा (Coronavirus In India). साथ ही अभिभावकों व शिक्षकों को बच्चों को भी इससे बचाव के तरीके बताते हुए उनका पालन करने के कड़े निर्देश देने होंगे (Covid 19 Protocol).

स्कूल में रखें इन बातों का ख्याल

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोकथाम करने के लिए इससे बचने के उपाय जानना बहुत जरूरी है (Coronavirus In India). अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल अथॉरिटी से बात करके वहां कोविड 19 प्रोटोकॉल (Covid 19 Protocol) से संबंधित चर्चा करें. इन बातों का ख्याल रखने से स्कूल जाने वाले बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सकता है.

1- ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल खोलने से पहले रोजाना उन्हें सैनिटाइज करना जरूरी है (Omicron Cases In India).

2- कोविड 19 प्रोटोकॉल (Covid 19 Protocol) के तहत हैंडवॉश, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था उचित रखी जाए.

3- स्कूलों के अंदर विद्यार्थियों के बीच छह फुट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाए (Social Distancing). स्कूल में अगर एक से ज्यादा एंट्रेंस गेट हों तो सभी गेट खोले जाएं.

4- जो भी स्कूल स्टाफ सेहत की दृष्टि से संवेदनशील हो, उन्हें विद्यार्थियों से सीधे संपर्क में न रखा जाए.

5- खांसी, जुकाम, बुखार की दशा में किसी को भी स्कूल न बुलाया जाए. किसी भी स्टूडेंट को फोर्स करके स्कूल न बुलाया जाए. उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन (Online Education) का भी विकल्प दें.