Covid 19 Vaccination: 15-18 साल के छात्र जल्दी करवा लें वैक्सीनेशन, CBSE ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली (Covid 19 Vaccination, cbse.gov.in). देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक से काफी इजाफा देखा जा रहा है (Coronavirus In India). साल 2022 में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है (Omicron Cases In India). देश के हालात का जायजा लेते हुए सरकार ने 15-18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड 19 वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है (Covid 19 Vaccination). 1 जनवरी से छात्रों की कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया था (Corona Vaccine For Students).

देश के सभी राज्यों से कोरोना संक्रमण के खौफनाक आंकड़े सामने आने लगे हैं (Coronavirus In India). ऐसे में सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board) और सीआईएससीई बोर्ड (CISCE Board) ने अपने छात्रों से जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवा लेने का नोटिस जारी किया है (Corona Vaccine For Students). सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर बच्चों को कोविड 19 वैक्सीनेशन (Covid 19 Vaccination) के अभियान से जुड़ने का नोटिस रिलीज किया है.

जनवरी में शुरू हुआ अभियान

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 27 दिसंबर, 2021 को बच्चों के कोविड 19 वैक्सीनेशन (Covid 19 Vaccination) से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए थे. इस नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम (National Vaccination Program) के तहत 3 जनवरी, 2022 से 15-18 वर्ष के बीच के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) बोर्ड ने स्कूलों को इस अभियान से जुड़ने के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किए हैं (Corona Vaccine For Students).

ये भी पढ़ें:

UPSC Exam: टॉपर के इन टिप्स से बन जाएंगे IAS, कोचिंग जाने की भी नहीं पड़ेगी जरूरतStudy Tips: कोरोना काल में घर पर करें बोर्ड परीक्षा की तैयारी, इन टिप्स से मिलेगी मदद

CBSE ने किया ये आग्रह

सीबीएसई (CBSE) की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किए गए नोटिस में माता-पिता, स्कूलों, कर्मचारियों और अन्य लोगों से बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है. सीबीएसई के नोटिस में लिखा है- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, COVID-19 टीकाकरण लेने से 15-18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की सुरक्षा होगी. सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों के माता-पिता, शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जल्द से जल्द टीका लगवाएं.