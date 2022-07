CUET PG 2022: सीयूईटी पीजी 2022 के रजिस्ट्रेशन के लिए कल है लास्ट डेट, यहां करें आवेदन

नई दिल्ली. CUET PG 2022: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी (CUET PG) 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है. हालांकि अब सीयूईटी पीजी 2022 के आवेदन की प्रक्रिया कल यानी 18 जुलाई से बंद हो जाएगी. ऐसे में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक पीजी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया है वो आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in और nta.ac.in पर जाकर सीयूईटी पीजी 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. बता दें कि सीयूईटी पीजी 2022 का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के द्वारा किया जा जाएगा.

सीयूईटी पीजी 2022 परीक्षा का आयोजन जुलाई के आखिरी हफ्ते में किया जाएगा. 18 जुलाई को शाम 5 बजे तक सफल आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 19 जुलाई को रात 12 बजे तक फीस का भुगतान कर सकेंगे. जबकि सीयूईटी पीजी 2022 के आवेदन फॉर्म में किसी भी तरह का सुधार 22 जुलाई तक किया जा सकेगा.

CUET PG 2022: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.यहां होम पेज पर दिए गए Registration for CUET(PG) 2022 is Live now के लिंक पर क्लिक करें.अब मेल आईडी आदि दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें.आवश्यक विवरण और शैक्षणिक दस्तावेज को अपलोड करें.आवेदन शुल्क का भुगतान करें.सबसे लास्ट में आवेदन फॉर्म का प्रिंट कर लें.

CUET PG 2022: आवेदन शुल्कसामान्य वर्ग के लिए – 800 रुपयेEWS, OBC, SC और ST वर्ग के लिए – 550 रुपये

CUET PG 2022: केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मिलेगा एडमिशन

गौरतलब है कि एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि सीयूईटी पीजी 2022 का आयोजन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एकेडमिक सेशन 2022-23 में प्रवेश के लिए किया जा रहा है. सीयूईटी पीजी 2022 के स्कोर के जरिए देश के 66 केंद्रीय विवि में पीजी कोर्स में एडमिशन मिलेगा. इसके साथ ही कई स्टेट यूनिवर्सिटी, निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन इसी आधार पर होगा.