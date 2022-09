CUET UG Answer Key 2022 Released: NTA ने जारी की CUET UG 2022 की आंसर की, यहां से करें डाउनलोड

CUET UG Answer Key 2022 Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET 2022) की आंसर की (CUET UG Answer Key 2022) जारी कर दी है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (CUET UG 2022 Exam) के लिए आवेदन किए हैं, वे CUET UG की आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाकर आंसर की (CUET UG Answer Key 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही 10 सितंबर, 2022 तक इससे संबंधित आपत्तियां भी दर्ज करा सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://cuet.samarth.ac.in/index.php/site/login पर क्लिक करके भी CUET UG 2022 का आंसर की (CUET UG Answer Key 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी आंसर की (CUET UG Answer Key 2022) देख सकते हैं. इस प्रोविजिनल आंसर की (CUET UG Answer Key 2022) और CUET UG रिस्पांस शीट्स के लिए उम्मीदवारों को CUET एडमिट कार्ड पर दिए गए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा.

CUET UG 2022 आंसर की रिस्पांस शीट्स लिंक कल तक उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रहेगा. सभी को सूचित किया जाता है कि प्राप्त आपत्तियों के आधार पर फाइनल आंसर की (CUET UG Answer Key 2022) बाद में तैयार की जाएगी. इसकी मदद से CUET UG Result 2022 तैयार और घोषित किया जाएगा. CUET UG Result 2022 अगले 7-10 दिनों में जारी होने की संभावना है.

CUET UG Answer Key 2022 ऐसे करें डाउनलोड

CUET UG की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाएं.होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Display of Provisional Answer Keys, and Question Paper with Recorded Responses for Answer Key Challenge for Common University Entrance Test [CUET (UG)] – 2022 – Reg.’ लिखा हो.एक नया पेज खुलेगा जहां अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें.आपका CUET UG Answer Key 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.CUET UG Answer Key 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

