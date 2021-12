Delhi Coaching Closed: ऑनलाइन कोचिंग के भरोसे रहेंगे छात्र, कोरोना के चलते बढ़ गईं पाबंदियां

नई दिल्ली (Delhi Coaching Closed). दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया था (Coronavirus In Delhi). इसके लागू होते ही कई तरह की चीजों पर बैन लगाते हुए स्कूल-कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान भी बंद कर दिए गए (Schools Closed In Delhi). दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट कोचिंग को भी बंद करने का आदेश जारी किया है (Coaching Closed In Delhi). अब छात्र पूरी तरह से डिजिटल एजुकेशन (Digital Education) पर निर्भर हो गए हैं.

साल 2022 की बोर्ड परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षाएं, सभी उम्मीदवार सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं (Exam Preparation Tips). दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के भी मामले देखे जा रहे हैं (Omicron Cases). ऐसे में फिलहाल चीजों पर प्रतिबंध लगाना ही सबसे बेहतर निर्णय है (Delhi Covid Cases).

छात्रों की सुरक्षा के लिए लिया फैसला

कोरोना वायरस संक्रमण अब बच्चों में भी फैल रहा है (Coronavirus In India). इस स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए स्कूल-कॉलेज व कोचिंग आदि को बंद करने का आदेश जारी किया गया है (Schools Closed In Delhi). DoE ने आदेश जारी किया है- ‘दिल्ली स्थित प्राइवेट कोचिंग इंस्टिट्यूशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह जारी रहेंगी. दिल्ली के सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को DDMA की गाइडलाइंस का समय-समय पर पालन करना होगा, जिससे कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, फैकल्टी और आम जनता सुरक्षित रहे.’

पालन नहीं करने पर होगा एक्शन

DoE ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कोचिंग संस्थान अगर इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 (Disaster Management Act) के तहत डिफॉल्टर घोषित कर पेनलाइज्ड किया जाएगा. इसलिए बेहतर रहेगा कि सभी शिक्षक अपनी कोचिंग बंद करके ऑनलाइन क्लास (Online Education) के जरिए ही बच्चों को पढ़ाएं.