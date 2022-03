Kerala first year improvement result 2022: केरल फर्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट परीक्षा जनवरी 2022 के परिणाम जारी, करें चेक

DHSE Kerala first year improvement result 2022 declared: डीएचएसई केरल प्रथम वर्ष सुधार परिणाम 2022: उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Secondary Education, DHSE) केरल ने 2022 प्रथम वर्ष की सुधार परीक्षा जनवरी 2022 के परिणाम (First year improvement exam January 2022 results) घोषित किए हैं. जो छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे अपना परिणाम डीएचएसई केरल की आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं. छात्र अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके दिए गए लिंक से अपना परिणाम देख सकते हैं.

डीएचएसई 2022 केरल प्रथम वर्ष के सुधार परिणामों ऐसे करें चेक1. केरल परीक्षा परिणाम की आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in पर जाएं.2. ‘डीएचएसई प्रथम वर्ष सुधार परीक्षा परिणाम- जनवरी 2022’ लिंक पर क्लिक करें.3. अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.4. परिणाम सबमिट करें और एक्सेस करें.5. परिणाम डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट लें.

वीएचएसई प्रथम वर्ष सुधार परीक्षा परिणाम – जनवरी 2022 भी केरल परिणाम वेबसाइट पर घोषित किया गया है. DHSE (NSQF) प्रथम वर्ष के सुधार परिणाम – जनवरी 2022 भी मंगलवार को घोषित किए गए.

DHSE FIRST YEAR IMPROVEMENT EXAM RESULTS का डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें-

मंत्रिमंडल सचिवालय में आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन, बिना परीक्षा होगा चयनSAIL में इन पदों पर बिना परीक्षा नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जल्द करें आवेदन