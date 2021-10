DUET 2021 Result : दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें

नई दिल्ली. DUET 2021 Result : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी डीयूईटी 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है. प्रवेश परीक्षा में शामिल छात्र अपने नतीजे एनटीए की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. यह प्रवेश परीक्षा डीयू के यूजी कोर्स में प्रवेश के लिए हुई थी. डीयूईटी 2021 का आयोजन 26 से 30 सितंबर और एक अक्टूबर को कंप्यूटर आधारित मोड यानी सीबीटी मोड में हुआ था. परीक्षा देश के 27 शहरों में हुई थी. परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की थी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) शामिल थे. उम्मीदवार दिए गए लिंक पर लॉग इन कर सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड देख/डाउनलोड/प्रिंट कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

– सबसे पहले सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in. पर जाएं.-अब ” Public Notice 27 October 2021 Display of Score Card for Under Graduate (UG) Courses of Delhi University Entrance Test (DUET)-2021.” लिंक पर क्लिक करें.-मांगी गई जानकारी भरें.-रिजल्ट आपके सामने होगा.– अब इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.

ये भी पढ़ें

Metro Recruitment 2021: मेट्रो में निकली हैं मैनेजर के पदों पर नौकरियां, सैलरी 1 लाख से अधिक

Sarkari Naukri : क्लर्क, अटेंडेंट सहित कई पदों पर नौकरियां, आठवीं पास भी करें आवेदन