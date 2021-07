DU Admissions 2021 date and time Delhi University UG application process to begin from Aug 2 check CUCET update:दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय में मेरिट के आधार पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिये आवेदन की प्रक्र‍िया 2 अगस्‍त 2021 से शुरू हो सकती है.