DU First Merit List 2022 Date & Time: आज इस समय जारी होगी DU की पहली मेरिट लिस्ट, ऐसे आसानी से करें चेक 

DU First Merit List 2022 Date & Time: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) आज यानी 19 अक्टूबर को पहली मेरिट लिस्ट (DU First Merit List 2022) जारी करेगी. यह मेरिट लिस्ट (DU First Merit List 2022) आज शाम को 5 बजे जारी की जाएगी. उम्मीदवार जो भी एडमिशन के लिए पंजीकरण किए हैं, वे DU की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जाकर मेरिट लिस्ट (DU First Merit List 2022) चेक कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.du.ac.in/ पर क्लिक करके भी मेरिट लिस्ट (DU First Merit List 2022) चेक कर सकते हैं. उम्मीदवार 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक अपनी सीटों को स्वीकार कर सकते हैं और 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, 2022 तक कॉलेज ऑनलाइन आवेदनों को सत्यापित और स्वीकार कर सकते हैं. उम्मीदवारों के लिए एडमिशन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 2022 है.

दिल्ली विश्वविद्यालय दूसरी मेरिट लिस्ट (DU Second Merit List 2022) की घोषणा से पहले 25 अक्टूबर 2022 को रिक्त सीटों की संख्या की सूचना देगा. DU की दूसरी मेरिट लिस्ट 30 अक्टूबर को जारी की जाएगी. उम्मीदवार 1 नवंबर तक दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) की दूसरी मेरिट लिस्ट (DU Second Merit List 2022) के खिलाफ अपनी सीट फ्रीज कर सकते हैं. योग्य उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा और 2 नवंबर तक अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफाई कराना होगा.