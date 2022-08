English Learning: अंग्रेजी में भौतिकी को क्या कहते हैं? जानें मुख्य विषयों के नाम

English Learning, Learn English, Subjects Name In English: अब हर जगह अंग्रेजी का बोलबाला है. छोटी क्लास से ही बच्चों को अंग्रेजी में बात करने की ट्रेनिंग दी जाने लगती है (English Language). ऐसे में माता-पिता के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को समझने के लिए अंग्रेजी का अपना ज्ञान बढ़ाएं. अगर आपने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है तो जानें सभी मुख्य विषयों के अंग्रेजी नाम (English To Hindi Translation).











Follow us on