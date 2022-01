Exam Tips: क्लास में टॉपर कैसे बनें? इन टिप्स से तोड़ देंगे हर परीक्षा का रिकॉर्ड

नई दिल्ली (Exam Tips, How To Become Topper, टॉपर कैसे बनें). ज्यादातर क्षेत्रों में सफलता को अंकों से मापा जाता है (Success Tips). इस पैरामीटर की वजह से छात्रों में कम उम्र से ही प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ जाती है (Study Tips). हर कोई हर लेवल पर टॉपर बनने के सपने देखता है लेकिन हर किसी के लिए उस मुकाम तक पहुंच पाना मुमकिन नहीं होता है (How To Become Topper). अगर आप स्कूल से लेकर कॉलेज और कॉम्पिटीशन लेवल तक टॉपर बने रहना चाहते हैं तो आपको कई बातों का ख्याल रखना होगा (Topper Kaise Bane). जानिए, टॉपर कैसे बनें.

एग्जाम और क्लास का टॉपर बनने के लिए पढ़ाई में रुचि होना बहुत जरूरी है (How To Become Topper). हर स्तर पर सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप पढ़ाई को बोझ मानकर न चलें (Success Tips). हर टॉपर अपनी लाइफ में कुछ खास बातों का पालन करता है, जिनकी वजह से वह खुद को दूसरों से अलग साबित करता रहता है. जानिए कुछ ऐसे खास टिप्स, जिनकी मदद से आप भी टॉपर बन सकते हैं (How To Become Topper).

1- नियमित तौर पर क्लास अटेंड करें और सभी विषयों पर बराबर फोकस करें. साथ ही टीचर द्वारा बताई जा रही हर बात को ध्यान से सुनें.

2- अपने लिए एक टाइम टेबल यानी शेड्यूल सेट करें और उसका कड़ाई से पालन करें. उसमें अपने एंजॉयमेंट यानी फ्री टाइम के लिए भी कुछ घंटे फिक्स करें (Study Tips).

3- हर विषय के नोट्स बनाना न भूलें. समय-समय पर उनका रिवीजन करते रहें. नोट्स हमेशा खुद बनाएं और उन्हें टु द पॉइंट रखें (How To Make Notes).

4- आप चाहें तो क्लास टॉपर से दोस्ती भी कर सकते हैं. इससे आपको उनके जैसा बनने की प्रेरणा हासिल होगी और आप उनसे अच्छी चीजें भी सीख सकेंगे.

5- आप जिस भी परीक्षा में बैठने वाले हैं, उसके पिछले सालों के प्रश्न पत्र जरूर सॉल्व करें. साथ ही सैंपल पेपर सॉल्व करना भी न भूलें.