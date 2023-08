Firaq Gorakhpuri life: आज आप जानेंगे मशहूर उर्दू कवि फिराक़ गोरखपुरी को. इनका असली नाम रघुपति सहाय था. रघुपति सहाय का जन्म 28 अगस्त 1896 को गौरखपुर जिले के बनवरपुर में कायस्थ शिक्षित परिवार में हुआ. रघुपति ने अपनी बेसिक एजुकेशन पूरे करने के बाद उर्दू, पर्सियन और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री पूरी की. फ़िराक़ ने उर्दू शायरी समेत साहित्य के प्रति हमेशा आकर्षण दिखाया.

सिविल सर्विस परीक्षाएं की पास

रघुपति सहाय से फिराख गोरखपुरी (pen name) बने कवि बहुमुखी प्रतिभा वाले थे. वे Provincial Civil Service (P.C.S.) और Indian Civil Service (British India) (I.C.S.) के लिए भी चुने गए थे. लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को फॉलो करने के लिए इन नौकरियों से इस्तीफा दे दिया था. असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते वे 18 महीने जेल में भी रहे थे.

इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर

फिर बाद में उन्होंने फिराख गोरखपुरी ने इलाहबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर के पद पर काम किया. यही वो दौर था, जब उन्होंने अपनी उर्दू शायरी बहुत ज्यादा लिखी. जिसमें गुल-ए-नग़मा भी शामिल है, जिसने उन्हें सबसे बड़ा लिटरेरी अवॉर्ड जननपिठ अवॉर्ड (Jnanpith Award is the oldest and the highest Indian literary award) दिलाया.

रिसर्च प्रोफेसर का दर्जा भी पाया

फिराख गोरखपुरी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन की ओर से रिसर्च प्रोफेसर का दर्जा भी दिया गया था. इनका देहांत लंबी बीमारी के बाद 3 मार्च 1982 को हुआ. फिराख गोरखपुरी की बायोग्राफी ‘Firaq Gorakhpuri: The Poet of Pain & Ecstasy’ 2015 में पब्लिश हुई. इसे ajai मानसिंग ने लिखा. ये रिश्ते में फिराख के भतीजे लगते हैं. फ़िराक़ ने जीवन भर धर्मनिरपेक्षता के लिए संघर्ष किया.