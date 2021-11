Constitution Day: ये हैं भारतीय संविधान से जुड़े रोचक तथ्य, हर किसी के लिए जानना है जरूरी

General Knowledge, Constitution Day: भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस (Indian Constitution Day) के तौर पर मनाया जाता है. भारत का संविधान, देश का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ (Constitution Of India). लेकिन यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था. इसलिए इस दिन (26 नवंबर) को भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था (Constitution Day Of India). वहीं, 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है (Republic Day Of India). भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है (World's Longest Constitution).