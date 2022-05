Goa Board Result 2022: गोवा बोर्ड SSC, HSSC टर्म 1 का रिजल्ट जारी

Goa Board SSC, HSSC result: गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (GBSHSE) ने आज कक्षा 10 और 12 के टर्म -1 बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं. जो छात्र गोवा बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट gbshse.info पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. गोवा बोर्ड ने दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक हुई कक्षा 10वीं और 12वीं की टर्म 1 परीक्षा के नतीजे घोषित किए हैं. छात्र अब अपने GBSHSE कक्षा 10 और 12 के नंबर डाउनलोड कर सकते हैं. भीड़ से बचने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ तैयार रहें.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

-बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट gbshse.info पर जाएं.-“SSC, HSC Marks 2022 for Term 1 exams can now be downloaded.” पर क्लिक करें.-परिणाम देखने के लिए अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें-एचएसएससी टर्म 1 परीक्षा के लिए आपका गोवा बोर्ड परिणाम 2022 प्रदर्शित किया जाएगा-डाउनलोड करें और प्रिंट करें.

GBSHSE 2022 Goa Board Result का डायरेक्ट लिंक

आवेदकों को टर्म 1 परीक्षाओं के लिए 2022 में अपना गोवा बोर्ड एचएसएससी परिणाम डाउनलोड करना होगा.

Goa board SSC Result 2022, Goa Board HSC Result 2022 SMS से ऐसे करें चेक

छात्र गोवा कक्षा 12 के परिणाम 2022 को एसएमएस के माध्यम से भी देख सकते हैं. गोवा बोर्ड एचएसएससी परिणाम 2022 की जांच करने के लिए उन्हें अपनी सीट संख्या की आवश्यकता होगी. कक्षा 12 के परिणाम डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

गोवा 12 सीट नंबर – इसे 56263 पर भेजें.गोवा 12 सीट नंबर – इसे 58888 पर भेजें.GOA12SAT NUMBER – इसे 5676750 पर भेजें.GB12SEAT नंबर – इसे 54242 पर भेजें.

