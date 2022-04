नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एण्ड रिसर्च इन लॉ में आयोजित हुआ दीक्षांत समारोह, राज्यपाल हुए शामिल

National University of Study and Research in Law: राज्यपाल ने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि वर्ष 2010 में स्थापित इस विधि विश्वविद्यालय में देश भर से छात्र-छात्राएं अध्ययन के लिए आते हैं और यह जानकर हर्ष की अनुभूति हो रही है कि यहां के विद्यार्थियों ने विधि के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय एवं झारखंड राज्य को गौरवान्वित किया है. मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहां के विद्यार्थी समाज व देश में व्याप्त कानूनी समस्याओं के समाधान में अपना अमूल्य योगदान देने का कार्य करेंगे.