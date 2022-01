Education in India: 2022 में ऐसा रहेगा एजुकेशन सेक्टर का हाल, सभी के लिए जानना है जरूरी

नई दिल्ली (New Year 2022, Digital Education In India). साल 2020 से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस संक्रमण ने सभी को बेहाल कर दिया है (Coronavirus In India). इस संक्रमण का जितना असर लोगों की नौकरी, बिजनेस और निजी जिंदगी पर देखा जा रहा है, उतना ही शिक्षा के सेक्टर पर भी हो रहा है (Education In India). बीते दो सालों में एजुकेशन सेक्टर में ऐसे बदलाव देखे गए हैं, जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था.

साल 2022 की शुरुआत भी कोरोना वायरस के साथ हो रही है (Coronavirus In 2022). दिसंबर के आखिरी तक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कई देशों में दस्तक दे चुका है (Omicron Cases In India). ऐसे में साल 2022 भी शिक्षा के लिहाज से बहुत खास अच्छा नहीं लग रहा है. एक्सपर्ट की मानें तो साल 2022 में भी स्कूल-कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों पर कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा मंडराता रहेगा (Digital Education In 2022).

कोरोना संक्रमण के नाम रहेगा नया साल

साल 2022 पर भी कोरोना वायरस संक्रमण का असर नजर आएगा (Coronavirus In India). इस साल की शुरुआत कोरोना वायरस के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के साथ हुई है (Omicron Cases In India). ऐसे में माना जा रहा है कि नए साल पर भी कोरोना वायरस का संकट नजर आएगा. साल 2022 में भी स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में डिजिटल एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा (Schools Closed In India).

नई शिक्षा नीति पर बढ़ेगा फोकस

साल 2022 के शुरुआती महीनों में पढ़ाई-लिखाई डिजिटल तरीके से ही होने की संभावना है (Digital Education In Indua). साल 2021 के आखिरी में स्कूल-कॉलेज के खुलते ही कई छात्र कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) पाए गए थे, जिसके बाद फिर से शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था. साल 2022 में नई शिक्षा नीति (New Education Policy) पर भी फोकस बढ़ाया जाएगा. इस शिक्षा नीति से छात्रों को काफी फायदा मिलेगा. उन्हें जॉब व स्टार्टअप के नए अवसर भी हासिल हो सकेंगे (Startup India).