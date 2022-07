CBSE Board 10th 12th Result 2022: एसएमएस से भी चेक कर सकेंगे सीबीएसई 10वीं, 12वीं बोर्ड के रिजल्ट, जानें कैसे

CBSE Board 10th 12th Result 2022, How To Check CBSE 10th 12th Result Through SMS: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE, 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे इसी माह जारी किए जा सकते हैं. हालांकि रिजल्ट डेट को लेकर सीबीएसई की ओर से किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नतीजे इसी माह (CBSE 10th 12th Result Date) जारी किए जाएंगे. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in, cbse.gov.in पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजे देख सकेंगे. हालांकि कई बार वेबसाइट पर लोड पड़ने से सर्वर संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में छात्र अपने फोन की मदद से अन्य माध्यम से भी रिजल्ट देख सकेंगे. इनमें डिजी लॉकर एवं एसएमएस का विकल्प शामिल है.

डिजिलॉकर से 10वीं, 12वीं बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने फोन पर इसका एप डाउनलोड करना होगा. इसके बाद मोबाइल नंबर के माध्यम से ऐप पर लॉग इन कर सीबीएसई टैब पर जाना होगा और रिजल्ट चेक करना होगा.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

वहीं एसएमएस के माध्यम से सीबीएसई 10वीं, 12वीं बोर्ड का रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने मोबाइल पर CBSE 10 अथवा CBSE 12 स्पेस अपना रोल नंबर टाइप कर, 7738299899 पर मैसेज भेजना होगा. रिजल्ट आपको मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा. गौरतलब है कि सीबीएसई 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल से 15 जून 2022 तक किया गया था.

ये भी पढ़ें-BSNL Sarkari Naukri: BSNL में इन पदों पर आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, जल्द करें अप्लाईCUET 2022 : कल से शुरू हो रही है CUET की परीक्षा, 13 भाषाओं में होगी आयोजित, जानें इससे संबंधित तमाम डिटेल