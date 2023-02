Best Stream after 10th: 10वीं के बाद कैसे चुनें सब्जेक्ट? आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, क्या है आपके लिए बेस्ट?

How to choose Stream After 10th: स्कूल जाने वाले किसी भी छात्र या छात्रा के मन में जो सबसे बड़ा सवाल होता है, वह ये है कि वे 10वीं के बाद आर्ट्स चुनें, साइंस या कॉमर्स. अधिकतर बच्चे इन तीनों विषयों में एक को चुनने को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और अंतिम समय तक भी निर्णय नहीं ले पाते कि, उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए.

एक गलत धारणा यह भी बन गई है कि जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होता है, वह साइंस लेता है. जो एवरेज होता है, वह कॉमर्स और पढ़ाई में कमजोर बच्चे आर्ट्स लेते हैं. जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. छात्रों के रुचि के अनुरूप विषय चुनने पर ही उसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलता है. ऐसे में तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है, यह आप कैसे जानें, इसकी जानकारी नीचे साझा की जा रही है.

साइंस आपके लिए बेस्ट है अगर

आप मैथ में अच्छे हैं.

आप टेक्नोलॉजी अथवा कंप्यूटर के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं.

आपको विज्ञान, मेडिकल या इंजीनियरिंग से जुड़े कामों में दिलचस्पी है.

आपका प्राकृतिक विज्ञान की तरफ झुकाव है.

कॉमर्स आपके लिए बेस्ट है अगर

आप एक व्हाइट कॉलर नौकरी चाहते हैं.

किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट पदों पर नौकरी चाहते हैं.

अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं.

अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं.

आप नंबर्स में अच्छे हैं.

आप सीए या सीएस बनना चाहते हैं.

आपको आर्ट्स लेना चाहिए अगर

आप आर्टिस्ट के तौर पर करियर बनाना चाहते हैं. या फिर फिल्मेकिंग, फोटोग्राफी, पत्रकारिता, साइकॉलजी या अन्य में करियर बनाना चाहते हैं.

कला, क्राफ्ट, संगीत भाषा एवं साहित्य को लेकर आपके अंदर पैशन हैं.

आपके अंदर क्रिएटिविटी है, यानी कि कुछ नई रचना करना चाहते हैं.

साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में कोई एक विषय चुनने के लिए आपको यह समझना होगा कि, आपकी रुचि किसमें है और आप भविष्य में अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं. निर्णय पूरी तरह आपका होना चाहिए.

