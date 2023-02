How To Select College After 12th:कॉलेज चुनना छात्रों के पूरे जीवन पर असर डालता है. इसलिए कॉलेज और कोर्स का चुनाव करते समय कई बातों को ध्‍यान रखना पड़ता है, ताकि भविष्य उज्जवल रहे. हम सभी जानते हैं कि करियर का चुनाव करना आसान नहीं है. कक्षा 12वीं के बाद प्रवेश के लिए बेस्‍ट कॉलेजों को चुनने वाले छात्रों के लिए यह सबसे कठिन काम होता है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण असफलता का डर, साथियों और माता-पिता का दबाव है. दूसरी ओर, कुछ छात्रों को पहले से ही पता होता है कि वे किस फील्‍ड में करियर बनाने व कॉलेज या कोर्स करना चाहते हैं.

जान लें कोर्स का स्कोपआज के समय में करियर के असंख्य विकल्प उपलब्ध हैं. इसमें नियमित यूजी डिग्री कोर्स, डिप्लोमा, डेली कोर्स, वीकली कोर्स और डिस्टेंस एजुकेशन भी शामिल है. इसके अलावा टेक्‍नोलॉजी से प्रभावित नए करियर विकल्प भी हैं. जैसे- डेटा विश्लेषक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, मशीन लर्निंग या ब्लॉकचैन विशेषज्ञ, वेबसाइट डेवलपर, डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ आदि. वहीं, कई तरह की नई नौकरियां आ रही है.

भविष्य की संभावनाओं को जानेंछात्रों को यह समझना चाहिए कि इस डिजिटल दौर में आज की 65 प्रतिशत नौकरियां 10 साल बाद मौजूद नहीं रहेंगी. इसलिए, कोर्स का चुनाव करते हुए उसका भविष्य, बाजार की मांग और फाइनेंस सिक्योरिटी को ध्‍यान में रखें.

कंफ्यूजन हो तो करियर काउंसलर की मदद लेंजिन छात्रों और अभिभावकों को सही करियर का चुनाव करने में परेशानी हो, उन्‍हें हमेशा एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर की मदद लेनी चाहिए. वे छात्रों के हितों, योग्यता और कौशल का आकलन करने में विशेषज्ञ होते हैं. वे आपकी क्षमता के अनुसार आपको सही कोर्स, कॉलेज और करियर चुनने में पूरी मदद करेंगे.

IIT में एडमिशन का प्लान है तो जान लें बेस्ट कॉलेज आगे देखें…

लिस्ट बनाकर करें कॉलेज की चेकिंगअपने कोर्स के अनुसार सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट बनाएं. उन कॉलेज की फीस, प्लेसमेंट आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करें. कॉलेज चयन के वक्त हमेशा अपने स्थान को प्राथमिकता जरूर दें. इनमें से पहले 5 कॉलेज फाइनल करें और वहां जाकर अच्छी तरह से जानकारी लें. यह भी पता करें कि कॉलेज आपके बजट में है या नहीं.

कॉलेज की मान्यता की करें जांचआप जिस भी कॉलेज में दाखिला लेने जा रहे हैं, उसकी सरकारी मान्यता के बारे में जरूर पता करें, क्योंकि जानकारी के अभाव में आपके साथ धोखा हो सकता है.

भारतीय डाक में 10वीं पास के लिए 40 हजार से ज्यादा नौकरियां आगे देखें…

ये भी पढ़ें-Govt jobs 2023 : 12वीं पास के लिए सर्वेयर पद पर 2000 नौकरियां, 20 फरवरी तक भर दें फॉर्मGovt Jobs 2023 : MPPEB ने जेल प्रहरी, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर उठाया बड़ा कदम, जारी किया नोटिस