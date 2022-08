job in Indian embassy: इंडियन एम्बेसी में नौकरी कैसे मिलेगी, जानें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

how to get job in indian embassy: दूतावासों में नौकरियों के बंपर अवसर हैं. eoi.gov.in पर जाकर आप खाली पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. दुतावास इमरजेंसी परिस्थिति में अपने नागरिकों की सहायता करता है.











Follow us on