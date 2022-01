CBSE Board Exams 2022: बोर्ड परीक्षा के लिए ऐसे याद करें लंबे आंसर, टर्म 2 में आएंगे अच्छे मार्क्स

नई दिल्ली (CBSE, How To Learn Long Answers). देश में फैले कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 2 सालों से बोर्ड परीक्षा को आयोजित करा पाना मुमकिन नहीं था (Coronavirus In India). इस साल सीबीएसई ने एग्जाम को रद्द करने के बजाय उन्हें दो टर्म में बांट दिया है (CBSE Board Exams 2022). इसके तहत सीबीएसई बोर्ड की टर्म 1 परीक्षाएं दिसंबर 2021 में हो चुकी हैं (CBSE Board Term 1 Exam). अब टर्म 2 परीक्षा शेड्यूल जारी होना बाकी है (CBSE Board Term 2 Exam). सीबीएसई 10वीं और 12वीं की टर्म 2 बोर्ड परीक्षा (CBSE Board 10th 12th Exams 2022) में लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में सवाल पूछे जाएंगे (Long Answers Exam Pattern).

सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 परीक्षा को आसान बनाने के लिए छात्रों से ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में सवाल पूछे गए थे (CBSE Board Term 1 Exam Pattern). लेकिन सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 परीक्षा पत्र के 2 फॉर्मेट तैयार किए गए हैं (CBSE Exam Pattern). अगर आप इस साल सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो जानिए लॉन्ग आंसर को याद करने के आसान तरीके (How To Learn Long Answers). इससे आप बोर्ड परीक्षा आसानी से दे सकेंगे (CBSE Board Exams 2022).

शांत जगह पर करें पढ़ाई

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा (CBSE Board Exams 2022) के लॉन्ग फॉर्मेट एग्जाम पैटर्न (CBSE Exam Pattern) की तैयारी करने के लिए एक शांत जगह ढूंढें. दरअसल, किसी शांत जगह पर पढ़ाई करने से चीजें जल्दी और सही तरीके से याद हो जाती हैं. लंबे जवाब याद करने के लिए यह परफेक्ट आइडिया है.

बेसिक्स पर करें फोकस

कोई भी लॉन्ग आंसर याद करने के लिए कीवर्ड्स की मदद लें. बेसिक फॉर्मूला, किसी शब्द का अर्थ या डेरिवेटिव्स याद करना जरूरी है. अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप मन से बनाकर भी आंसर को लंबा कर सकेंगे (How To Learn Long Answers).

ये भी पढ़ें:

Education in India: 2022 में ऐसा रहेगा एजुकेशन सेक्टर का हाल, सभी के लिए जानना है जरूरीNew Year 2022: नए साल में यहां भी लागू हो सकती है नई शिक्षा नीति, पढ़िए गुड न्यूज

ग्रुप स्टडी से मिलेगी मदद

लॉन्ग आंसर को याद करने में ग्रुप स्टडी से भी हेल्प मिल सकती है. दरअसल, कई लोगों के साथ पढ़ाई करने से कई टॉपिक कवर हो जाते हैं. कभी-कभी बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग आंसर लिखते समय दूसरों की बातें याद आ जाती हैं और इससे आपके वर्ड्स पूरे हो जाते हैं.

वीडियो से समझें चीजें

आज-कल इंटरनेट पर हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाते हैं. लॉन्ग आंसर याद करने के लिए आप विभिन्न चैनल या ऐप पर अपलोड किए गए एजुकेशनल वीडियो (Educational Video) से हेल्प ले सकते हैं. वीडियो के तौर पर देखी गई इन्फॉर्मेशन दिमाग में जल्दी फीड हो जाती है.