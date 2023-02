NDA Exam:एनडीए की परीक्षा के लिए क्या चाहिए योग्यता, जानें उम्र सीमा और तैयारी ता तरीका

How to Prepare for NDA​ Exam: ​वर्तमान में देश का हर वर्ग का युवा सरकारी नौकरी की ओर बढ़ रहा है. किसी क्षेत्र में अफसर बनना भले ही सपना सा लगे लेकिन मेहनत और लगन के साथ तैयारी करने पर सफलता जरूर मिलती है. आज हम बात करेंगे एनडीए की परीक्षा की. इस परीक्षा को पास करने के बाद भारतीय सेना, एयर फोर्स और नेवी में शामिल हो सकते हैं. यह परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है. आइए जानते है कि एनडीए परीक्षा की योग्यता ,उम्र सीमा और कैसे करे तैयारी.

NDA शैक्षिक योग्यता:

एनडीए की परीक्षा के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास या हो. तभी एनडीए की परीक्षा में बैठ सकते है.

NDA आयु सीमा: एनडीए की परीक्षा के लिए उम्मीदवार की उम्र 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

NDA परीक्षा की तैयारी की टिप्स:

स्टडी प्लान को स्मार्ट बनाए: किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना आवश्यक होता है तभी आप उस परीक्षा में सफल हो सकते है. अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं. सामान्य ज्ञान इस परीक्षा का प्रमुख हिस्सा है इसलिए आपको समाचार पत्रों, पत्रिकाओं को पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान मजबूत बनाना चाहिए.

पाठ्यक्रम स्पष्ट होना चाहिए : आप परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सा पाठ्यक्रम चुन रहे है यह स्पष्ट होना चाहिए. तभी आप पढ़ाई के वक़्त एकाग्र होकर पहले उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे .

सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी विषय पर ध्यान दें : एनडीए की परीक्षा के लिए आपकी अंग्रेजी न केवल लिखित भाषा में परखी जाती है , बल्कि बोलने में भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. इंटरव्यू के दौरान चयनकर्ताओं पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ता है.

पुस्तकों का सही चयन : बाजार में तो भारी मात्रा में बुक स्टॉक भरा हुआ है लेकिन आपको एनडीए की परीक्षा के लिए सही बुक का चयन करना चाहिए ताकि अच्छे अंक लाने में मदद मिले .

पिछले वर्ष के प्रश्न पात्रो को देखे : एनडीए की परीक्षा की तैयारी के लिए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हल करना आवश्यक है. परीक्षा पैटर्न के साथ परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी. एनडीए परीक्षा न केवल लिखित परीक्षा पर आधारित है बल्कि आपका व्यक्तित्व और स्वास्थ्य भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है.

