IGNOU Admission : इग्नू के यूजी, पीजी कोर्स में एडमिशन कल है लास्ट डेट

नई दिल्ली. IGNOU Admission : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स (जुलाई 2021 सेशन) में एडिमशन के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी. इग्नू में एडमिशन की कल लास्ट डेट है. छात्र ओपन डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ignouadmission.samarth.edu.in पर जाकर कर सकते हैं. इग्नू ने यह स्पष्ट किया है कि आवेदन सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम को छोड़कर केवल बैचलर और मास्टर कोर्सेज के लिए किए जा सकेंगे. सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सेमेस्टर बेस्ड यूजी/पीजी कोर्सेज के लिए आवेदन की अंतिम तिथि निकल चुकी है.

इग्नू के अनुसार, एक विशेष एडमिशन सेशन में एससी, एसटी वर्ग के छात्र एक कोर्स के लिए फीस छूट का लाभ उठा सकते हैं. एक से अधिक कोर्स में फीस छूट के लिए आवेदन करने पर सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे. इग्नू ने ओडीएल और ऑनलाइन यूजी व पीजी कोर्स के लिए फ्रेश एडमिशन की अंतिम तिथि भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है.

IGNOU 2021 registration: ऐसे करें आवेदन

– ignou.ac.in पर जाएं.– Links for Online Admission Portal July 2021 Session for all the Programmes(Except Certificate) is extended till October 31, 2021” के लिंक पर क्लिक करें.– नई विंडो ओपन होने पर ओडीएल कोर्स के लिए ignouadmission.samarth.edu.in पर क्लिक करें. ऑनलाइन कोर्स के लिए ignouiop.samarth.edu.in पर क्लिक करें.

