IGNOU MBA Admission 2021: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IGNOU ने जुलाई सेशन के लिये एमबीए एडमिशन 2021 (IGNOU MBA Admission 2021) की प्रक्र‍िया शुरू कर दी है. छात्र 15 सितंबर 2021 तक अपना एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं. छात्र एमबीए और एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिये एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं. ignou.ac.in.

छात्रों को सुझाव दिया जाता है कि वे आवेदन करने से पहले कोर्स से संबंधित जानकारी अच्‍छी तरह पढ़ लें और उसके बाद IGNOU MBA Admission 2021 के लिये फॉर्म भरें. एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म के साथ आपको अपने दस्‍तावेजों की प्रति भी संलघ्‍न करनी होगी. इसमें आपकी फोटो, आपका हस्‍ताक्षर, आयु के लिये कोई दस्‍तावेज, अनुभव है तो उसका प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि.

IGNOU MBA Admission 2021: ऐसे करें आवेदन1. IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं.2. होमपेज पर ऊपर ही दिख रहे ‘News & Announcements’ सेक्‍शन में जाएं.3. अब यहां “IGNOU Announces Admissions to MBA and MBA (Banking & Finance) for July2021 Session” पर क्‍ल‍िक करें.4. खुद को रजिस्‍टर करें और जनरेट हुई नई लॉगइन आईडी और पासवर्ड की मदद से दोबारा लॉगइन करें.5. IGNOU MBA 2021 एप्‍ल‍िकेशन फॉर्म भरें और अपने दस्‍तावेज अपलोड करें.6. एप्‍ल‍िकेशन फीस भरें और submit पर क्‍ल‍िक करें.7. भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट लें.

