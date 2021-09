IGNOU PG Admission 2021: जानें अप्लाई प्रोसेस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में

नई दिल्ली. IGNOU PG Admission 2021: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन विंडो खुली रखी है. इग्नू पीजी प्रवेश के जुलाई 2021 सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र 30 सितंबर तक आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

जुलाई 2021 सत्र के लिए इग्नू द्वारा पेश किए गए PG कोर्सेज में शामिल हैं- अंग्रेजी में एमए, ग्रामीण विकास में पीजीडी (PGD in Rural Development), प्रौढ़ शिक्षा में पीजी सर्टिफिकेट (PG Certificate in Adult Education), पर्यावरण, जनसंख्या और सतत विकास पर प्रशंसा पाठ्यक्रम (Appreciation Course on Environment, Population and Sustainable Development), फलों से मूल्य वर्धित उत्पादों पर जागरूकता कार्यक्रम और सब्जियां और डेयरी फार्मिंग (Awareness Programme on Value Added Products from Fruits and Vegetables and Dairy Farming).

इग्नू एमए दाखिला 2021-22: फॉर्म ऐसे भरें

इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं.होमपेज पर, “ऑनलाइन पंजीकरण करें” अनुभाग ढूंढें और “Fresh Admission” टैब पर क्लिक करें.यदि आप नए आवेदक हैं, तो “नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें” टैब पर क्लिक करें.आवश्यक जानकारी दर्ज करके पंजीकरण फॉर्म भरें.आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.इग्नू पंजीकरण फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करें और अपने पास रखें.

इग्नू दाखिले के लिए आवश्यक दस्तावेज

स्कैन की गई तस्वीर (100 केबी से कम)स्कैन किए गए हस्ताक्षर (100 केबी से कम)आयु प्रमाण की स्कैन की गई कॉपी (200 केबी से कम)relevant educational qualification की स्कैन की गई कॉपी (200 केबी से कम)relevant educational qualification की स्कैन की गई कॉपी (यदि कोई हो) (200 केबी से कम)यदि एससी/एसटी/ओबीसी हो तो category certificate (200 केबी से कम)गरीबी रेखा से नीचे होने पर बीपीएल प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (200 केबी से कम)

