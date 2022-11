IGNOU TEE December 2022: इग्नू दिसंबर टर्म एंड परीक्षा को लेकर जरूरी सूचना, अब इस डेट तक भरें फॉर्म

IGNOU TEE December 2022: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, IGNOU ने दिसम्बर टर्म एंड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है. विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार अब इग्नू दिसम्बर टर्म एंड परीक्षा के लिए 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है. इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर विजिट करना होगा.

इग्नू ने अपने आधिकारिक नोटिस में लिखा है कि, ‘विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2022 टर्म एंड परीक्षा का ऑनलाइन परीक्षा फ़ार्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. परीक्षा 2 दिसंबर से शुरू होगी, जोकि 9 जनवरी 2023 तक चलेगी.’

परीक्षा के लिए बिना लेट फ़ीस के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर कर दी गई है. वहीं लेट फ़ीस के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. उम्मीदवार परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर विज़िट कर, मुख्यपृष्ठ पर दिए गए “Online Submission of Examination Form for December 2022 extended up to 15-Nov-2022 12.00 am without late fee” के लिंक पर जाएं. इसके बाद नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर, अपनी डिटेल दर्ज करें और फ़ीस जमा करें.

