IIFT 2023 registration: IIFT 2023 के आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 नवंबर

IIFT 2023 registration: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) एक हफ्ते में Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) के 2023 के आवेदन फॉर्म भरने के लिए विंडो बंद कर देगी. NTA ने IIFT 2023 रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर 2022 को शुरू किया. IIFT परीक्षा में देने के इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट- iift.nta.nic.in पर जाकर 14 नवंबर तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. आईआईएफटी 2023 आवेदन पत्र भरने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्दिष्ट आईआईएफटी पात्रता मानदंडों की जांच करें और उन्हें पूरा करें.

आईआईएफटी एप्लीकेशन फॉर्म 2023 भरते समय, उम्मीदवारों को आईआईएफटी एडमिशन फीस 2,500 रुपये (सामान्य / ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए) और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों (एससी / एसटी / पीएच) के लिए 1,250 रुपये का भुगतान करना होगा. आईआईएफटी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस अलावा, उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे जिनमें पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर शामिल हैं.

IIFT 2023 से जुड़ी सभी जरूरी तारीखें

आईआईएफटी 2023 रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख- 30 सितंबर, 2022आईआईएफटी फॉर्म आवेदन करने की अंतिम तिथि- 2023 नवंबर 14, 2022आईआईएफटी 2023 आवेदन फॉर्म करेक्शन विंडो- 16 नवंबर से 20 नवंबर, 2022आईआईएफटी प्रवेश पत्र 2023- घोषणा की जाएगीआईआईएफटी परीक्षा तिथि 2023- दिसंबर 18, 2022 (रविवार)

आवेदन करनवे के लिए IIFT NTA- iift.nta.nic.in पर जाकर “Apply for IIFT MBA(IB) 2023-25 (Only for Indian Candidates)” पर क्लिक कर. मांगी गई डिटेल भरकर आवेदन पूरा करें.

