IIM उदयपुर ने PG Diploma के लिए मांगे आवेदन, सिर्फ वीकेंड्स पर क्लास

नई दिल्ली. IIM PG Diploma weekends classes: भारतीय प्रबंधन संस्थान (Indian Institute of Management, IIM) ने शैक्षणिक वर्ष 2022-2024 के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वर्किंग एग्जिक्यूटिव प्रोग्राम्स में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा (Postgraduate Diploma in Business Administration for working executives programme) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. कक्षाएं केवल वीकेंड्स पर आयोजित की जाएंगी ताकि उम्मीदवार अपनी जॉब्स के साथ इसे कर सके.

बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा: कोर्स के बारे में

ये पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा जॉब कर रहे लोगों के लिए है. ताकि वे अपने करियर में आगे बढ़ने के साथ साथ एजुकेशन भी ले सकें. इस स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स में करियर की उन्नति, नेतृत्व और रणनीति के बारे में डिटेल दी जाएगी.

IIMU अपने स्टूडेंट्स को इलेक्टिव्स में चॉइस (choice in terms of electives) भी ऑफर करेगा. बैच लिस्ट से कोर्स चुन सकेगा. इस कोर्स में सेमिनार, simulations, गेम्स, रोल-प्ले, गेस्ट लेक्चर और ग्रप एक्सरसाइज शामिल होगी.

-आईआईएम उदयपुर 30 जनवरी 2022 को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा.-यह कार्यक्रम 4 जून 2022 से शुरू होगा.-ऑन-कैंपस मॉड्यूल 11 जून, 2022 को समाप्त होगा. इसके बाद, उम्मीदवार कक्षाओं में भाग लेने के लिए वीकेंड्स पर आएंगे.

बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा: चयन प्रक्रिया

प्रवेश उम्मीदवार के समग्र शैक्षणिक प्रोफ़ाइल, कार्य अनुभव, जीमैट / जीआरई / कैट / आईआईएमयू परीक्षा में स्कोर और व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवारों को iimu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा.