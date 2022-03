IIT JAM 2022 Answer Key: आईआईटी रुड़की ने जारी की जेएएम 2022 फाइनल आंसर-की, ऐसे करना होगा चेक

नई दिल्ली. IIT JAM 2022 Answer Key: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) रुड़की ने ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है. ऐसे में जेएएम 2022 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jam.iitr.ac.in पर विजिट करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. JAM 2022 फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा.

बता दें कि इसके पहले आईआईटी रुड़की ने फरवरी में जेएएम 2022 एग्जाम की प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी. इसमें अभ्यर्थियों को 21 से 25 फरवरी तक ऑब्जेक्शन उठाने की सुविधा दी गई थी. जिसके बाद इन ऑब्जेक्शन पर विचार करके आईआईटी रुड़की ने फाइनल आंसर-की जारी की है. जेएएम परीक्षा का आयोजन 13 फरवरी, 2022 को किया गया था.

IIT JAM 2022 Answer Key: इन स्टेप्स से चेक करें आंसर की

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jam.iitr.ac.in पर विजिट करें.यहां “JAM फाइनल आंसर की 2022” के लिंक पर क्लिक करें.स्क्रीन पर फाइनल आंसर-शीट दिखाई देगी.इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट ले लें.

यहां मिलेगा एडमिशन

एमएससी (M.Sc). (Two-year), Joint M.Sc.-Ph.D., एमएससी पीएचडी (M.Sc.-Ph.D). Dual Degree, and other Post-Bachelors Degree Programmes at Indian Institutes of Technology – Bhilai, Bhubaneswar, Bombay, Delhi, Dhanbad, Gandhinagar, Guwahati, Hyderabad, Indore, Jammu, Jodhpur, Kanpur, Kharagpur, Madras, Mandi, Palakkad, Patna, Roorkee, Ropar, Tirupati, Varanasi & M.Sc. and Integrated Ph.D. Programs at Indian Institute of Science, Bangalore.