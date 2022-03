IIT JAM 2022 Result : आईआईटी JAM 2022 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें नतीजे

IIT JAM 2022 Result : आईआईटी रुड़की ने गुरुवार को ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, जैम (IIT JAM) 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया. जिन उम्मीदवारों ने IIT JAM 2022 में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jam.iitr.ac.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आईआईटी रुड़की ने मेरिट लिस्ट भी चेक कर सकते हैं. आईआईटी रुड़की ने JAM 2022 की फाइनल आंसर की भी आज ही जारी की है. इसे भी JAM की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि IIT JAM 2022 का आयोजन 13 फरवरी को देश भर में किया गया था.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

– बसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jam.iitr.ac.in पर जाएं.– होम पर दिखाई दिए ” JAM 2022 Results are available on Candidate Portal” लिंक पर क्लिक करें.-अब एनरोलमेंट नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें.-रिजल्ट आपके सामने होगा.-इसे डाउनलोड कर लें.-भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.