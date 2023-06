IIT New Course: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) ने हर साल की तरह छात्रों के लिए कई नए कोर्स (IIT New Course) शुरू किए हैं. IIT Indore और IIT Patna में बीटेक इन फिजिक्स इंजीनियरिंग से लेकर IIT Bombay में क्वांटम टेक्नोलॉजी में दोहरी डिग्री (IIT Dual Degree Course) तक छात्रों के लिए कई विकल्प हैं. इन कोर्स (IIT New Course) और उनकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए नीचे दिए गए सभी बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें.

IIT BombayIIT बॉम्बे जल्द ही क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक इंटरडिसिप्लिनरी डुअल डिग्री प्रोग्राम (आईआईडीडीपी) शुरू करेगा. यह कोर्स क्वांटम इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग साइंस और टेक्नोलॉजी (QuICST) में उत्कृष्टता केंद्र द्वारा पेश किया जाएगा. संस्थान में किसी भी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बीटेक) पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र IIDDP प्रोग्राम के लिए नामांकन कर सकेंगे. हालांकि दोहरे डिग्री कार्यक्रम की स्ट्रक्चर को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, यह दो साल का कार्यक्रम होगा, जिसमें ऐसे पाठ्यक्रम होंगे जो क्वांटम टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो कि QICST से संबद्ध रिसर्च ग्रुप के साथ किया जा सकता है. अन्य दोहरे डिग्री प्रोग्रामों की तरह, यह नया प्रोग्राम छात्रों को पांच साल की अवधि में ग्रेजुएट के साथ-साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने की अनुमति देगा. एक बीटेक छात्र अपने संबंधित पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष में कार्यक्रम चुन सकता है. किसी भी ब्रांच से बीटेक छात्र इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के योग्य है.

IIT Indore

इस साल IIT Indore ने अधिकतम संख्या में नए कोर्स लॉन्च किए हैं. इनमें बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स, बीटेक इन मैथ्स और कंप्यूटिंग से लेकर बीटेक इन स्पेस साइंस और इंजीनियरिंग तक शामिल हैं. IIT Indore वर्ष 2023 शैक्षणिक सत्र से इन कोर्स में एडमिशन शुरू करेगा. इन कोर्सों में एडमिशन JEE Advanced 2023 स्कोर के आधार पर किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य या केंद्रीय बोर्ड से कक्षा 12वीं (या समकक्ष) की परीक्षा पास होनी चाहिए.

IIT Patna

IIT Patna ने इंजीनियरिंग फिजिक्स में एक नया बीटेक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है. प्रोग्राम की प्राथमिक विशेषताओं में भौतिकी में सुदृढ़ प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें अग्रणी टेक्नोलॉजी से परिचित कराना शामिल है. प्रोग्राम का उद्देश्य कंटेंपरेरी फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मिश्रण करना है और ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार करना जो साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों के साथ समान रूप से सहज हों.

IIT Jodhpur

IIT जोधपुर में फिजिक्स विभाग ने स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम के साथ फिजिक्स में एक नया बैचलर ऑफ साइंस लॉन्च किया है. इस प्रोग्राम का उद्देश्य इंजीनियरिंग के साथ मिक्स फिजिक्स के व्यापक अनुशासन में बुनियादी साइंस और अत्याधुनिक तकनीकों में रुचि रखने वाले अत्यधिक प्रेरित छात्रों को आकर्षित करना है और एनर्जी, फोटोनिक्स क्वांटम और एडवांस्ड प्लाज्मा टेक्नोलॉजीज में क्षमता से जुड़े स्पेशलाइजेशन के माध्यम से विभिन्न चुनौतीपूर्ण कैरियर पथों पर विचार करने के लिए एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम में एडमिशन JEE Advanced स्कोर के आधार पर किया जाएगा और उम्मीदवारों को साइंस स्ट्रीम में कक्षा 12वीं पास होना चाहिए. यह प्रोग्राम चार साल का ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो समान रूप से आठ सेमेस्टर में विभाजित है. एडमिशन JEE Advanced रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा.

IIT Nagpur

IIT नागपुर ने ह्यूमन-कंप्यूटर इंटरेक्शन और गेमिंग टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ कंप्यूटर साइंस में बीटेक कोर्स शुरू किया है. यह कोर्स विशेष रूप से छात्रों के लिए गेम प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यक फिजिक्स की मूल बातें सीखने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह कोर्स छात्रों को खेल के विकास के दौरान वैज्ञानिक रूप से खेलों में यथार्थवाद जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करेगा. पूरे कोर्स को चार वर्षों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक में दो सेमेस्टर हैं. प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों की पांच से छह परीक्षाएं होंगी. इस प्रोग्राम के तहत कुल 66 सीटें प्रस्तावित हैं. इस प्रोग्राम की योग्यता मानदंड JEE Advanced स्कोर के आधार पर है. बीटेक CSE (ह्यूमन-कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी) कोर्स की फीस 7.92 लाख रुपये है. इस कोर्स को करने वाले छात्र गेम एनिमेटर, गेम ऑडियो इंजीनियर, गेम प्रोग्रामर, गेम आर्टिस्ट, क्रिएटिव गेम डिजाइनर, क्यूए गेम टेस्टर, गेम सिस्टम डिजाइनर आदि जैसी भूमिकाएं निभा सकते हैं.

IIT Hyderabad

IIT हैदराबाद ने बायोटेक्नोलॉजी और बायोइंफॉर्मेटिक्स में एक उद्योग-उन्मुख बीटेक प्रोग्राम शुरू किया है. इस प्रोग्राम को अपनाने वाले छात्रों को बायोलॉजिकल डेटा को समझने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की भूमिका का अनुभव मिलेगा. यह आठ सेमेस्टर वाला एक रेगुलर चार साल का ग्रेजुएट कोर्स है. उम्मीदवारों को प्रत्येक सेमेस्टर में 7 से 8 विषयों का अध्ययन करना होगा. एडमिशन JEE Advanced रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा.

ये IIT द्वारा इस साल लॉन्च किए गए नए कोर्स हैं. यदि आप खुद को इन कोर्सों के लिए योग्य पाते हैं, तो आवेदन करें और कोर्स के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित IIT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

