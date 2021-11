Bihar ITI Counselling 2021: बिहार आईटीआई काउंसलिंग शुरू, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली (Bihar ITI Counselling 2021). बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड की ओर से बिहार आईटीआई में दाखिले के लिए 9 नवंबर 2021 से पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अभ्यर्थी bceceboard.bihar के जरिए ऑनलाइन विकल्प भर सकते हैं. बोर्ड ने पहले ही काउंसलिंग का शेड्यूल अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया था. पहले चरण की काउंसलिग के लिए अभ्यर्थी 18 नवंबर पर विकल्प भर सकते हैं.

पहले चरण की काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक https://bceceadmissions.nic.in/RegistrationSys/Default पर क्लिक कर दाखिले के लिए ऑनलाइन विकल्प भर सकते हैं है. साथ ही अभ्यर्थी इस लिंक https://bceceboard.bihar.gov.in/pdf_Adv पर क्लिक कर काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं. पहले चरण की सीट अलॉटमेंट के नतीजे 24 नवंबर 2021 को जारी किए जाएंगे. वहीं दूसरे चरण की सीट अलॉटमेंट का परिणाम 12 दिसंबर 2021 को घोषित किया जाएगा.

बता दें कि आईटीआई 2021 प्रवेश परीक्षा का आयोजन प्रवेश परीक्षा 5 सितंबर 2021 को किया गया था. प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 22 सितंबर 2021 को घोषित किया गया था. जारी काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों को 18 नवंबर 2021 तक पहले चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा. आईटीआई की करीब 25464 सीटों पर प्रवेश होगा.

Bihar ITI Counselling 2021: यह है काउंसलिंग शेड्यूल

राउंड 1 – चॉइस फिलिंग 9 से 18 नवंबर 2021राउंड 1 – प्रोविजनल सीट आवंटन सूची 24 नवंबर 2021राउंड 1 – दस्तावेज सत्यापन 25 से 30 नवंबर, 2021राउंड 2 – प्रोविजनल सीट आवंटन सूची 6 दिसंबर 2021राउंड 2 – दस्तावेज सत्यापन 7 से 11 दिसंबर 2021

Bihar ITI Counselling 2021: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन और भरे विकल्प

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए Online Counselling Portal of ITICAT-2021 के लिंक पर क्लिक करें.-अब registration and filling choice for iticat 2021 के लिंक पर क्लिक करें.-यहां मांगी गई जानकारी को दर्ज करें और च्वाइस फिलिंग विकल्प पर क्लिक करें.-आवश्यक राशि का भुगतान करें और पंजीकरण फॉर्म जमा करें.

यहां देखें नोटिफिकेशन

यह भी पढ़ें –

NTSE Scholarship 2021: राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, मिलेंगे हर साल 12 हजार रुपएCBSE 10th, 12th exam: सीबीएसई टर्म -1 के एडमिट कार्ड आज होंगे जारी