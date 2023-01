12th Board physics model paper: 12वीं के स्टूडेंट चेक कर लें फिजिक्स का मॉडल पेपर, परीक्षा होगी आसान

खंड अ

1. Name the phenomenon which shows the quantum nature of electromagnetic radiation ?उस घटना का नाम बताइए जिनको विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कवांटम प्रकृति को दर्शाती है?

2. Define the terms cut off voltage and in relation to the phenomenon of photoelectric effect.फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना के संबंध में कट ऑफ वोल्टेज को परिभाषित करें.

3. How AND gate is realised from NAND gate. NAND गेट से AND कैसे बनता है.

4. How does the energy gap vary with doping in a pure semi conductor?शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग के साथ ऊर्जा अंतर कैसे बदलता है?

5. Do Electromagnetic Waves carry energy and momentum ?क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगे और संवेग ले जाती हैं?

6.An Astronomical telescope has two lenses of powers 10 D and 1 D . What is its magnifying powers ?एक खगोलीय दूरबीन में 10 D और 1 D शजकतयों के दो लेंस होते हैं. इसकी आवर्धन शक्तियां क्या हैं?

7. What is the phase difference between two points in a Wavefront?तरंगाग्र में दो बिन्दुओ के बीच चरण अंतर क्या है?

ये भी पढ़ें-Success story: भारतीय महिला ने पति को दी 1.50 करोड़ की नौकरी, ऐसे की थी कंपनी की शुरुआत

success story: भारत का बेटा अमेरिका में बना जज, घर खर्च चलाने के लिए बनाता था बीड़ी, पढ़िए सुरेंद्रन पटेल की सक्सेस स्टोरी

खंड ब

8. The work function of caesium metal is 2.14 eV, when light of frequency 6X1014 Hz is incident on metal surface, photo emission of electrons occurs. What is the maximum kinetic energy of the emitted electrons?

सीज़ियम धातु का कार्य फलन 2.14 eV है, जब धातु की सतह पर 6X10^14 Hz आवृत्ती का प्रकाश आपतित होता है, तो इलेक्ट्रोनों का प्रकाश उत्सर्जन होता है. उत्सर्जित इलेक्ट्रोनों की अधिकतम गतित ऊर्जा कतनी होती है.

9. Draw circuit diagram, how zener diode used as voltage regulator?सर्किट आरेख बनाएं ,जेनर डोयोड को वोल्टेज नियामक के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है.

10. Identify the part of electromagnetic spectrum which is used(i) for taking photographs of the sky during night and foggy conditions(ii) for studying crystal structure(iii) in treatment of cancerविद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के उस की पहचान करें जिसका उपयोग किया जाता है.(i) रात और कोहरे के दौरान आकाश की तस्वीरें लेने के लिए(ii) क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने के लिए(iii) कैंसर के उपचार में

11. With the help of labelled diagram, explain in brief the principle and working of a step up transformer.नामांकित आरेख की सहायता से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सिद्धान्त और कार्यविधि को संझेप में समझाइए.

12.With the help of energy band diagrams distinguish between conductors, semiconductors and insulators.ऊर्जा बैंड आरेखों की सहायता से कंडक्टर, अर्धचालक और कुचालक के बीच अंतर करते हैं.