JEE Main 2022 : जेईई मेन सेशन-1 की आंसर की जारी, ऐसे करें डाउनलोड

JEE Main 2022 : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE Main) 2022 सेशन 1 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. एनटीए ने जेईई मेन 2022 सेशन-1 की आंसर की के साथ कैंडिडेट्स रिस्पांस शीट और क्वेश्चन पेपर भी जारी कर दिया है. जेईई मेन की आंसर की एनटीए की वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध है. अभ्यर्थी यहां से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. आंसर की चेक करने के लिए अप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड एंटर करना होगा.

जेईई मेन 2022 की प्रोविजनल आंसर की से अभ्यर्थी अपने मार्क्स कैलकुलेट करने सकते हैं. इससे उन्हें मिले वाले मार्क्स का अंदाजा लग जाएगा. वे सेलेक्शन को लेकर थोड़े सिक्योर हो सकते हैं. प्रश्न या उत्तर में किसी प्रकार की विसंगति लगती है तो उम्मीदवार जेईई मेन की वेबसाइट पर जाकर प्रोविजनल आंसर की 2022 को चुनौती दे सकते हैं. जेईई मेन 2022 को लेकर किसी प्रकार का सवाल है तो अभ्यर्थी 011-40759000 पर कॉल करने के अलावा jeemain@nta.ac.in पर मेल भी कर सकते हैं.

JEE Main 2022 Answer Key : कैसे करें डाउनलोड

– सबसे पहले एनटीए जेईई की वेबसाइट jeemain.nta.nic.in. पर जाएं– अब होम पेज पर मौजूद “Click here for QP / Responses and Provisional Answer Keys of JEE(Main) 2022 Session 1 for Challenge” लिंक पर क्लिक करें– अब अपनी अप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करें– अब जेईई मेन आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ये भी पढ़ें

CUET PG 2022 : एनटीए ने बढ़ाई सीयूईटी पीजी 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेटCBSE Class 10th 12th Result 2022: सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं का इस दिन जारी होगा रिजल्ट, पढ़ें अपडेट