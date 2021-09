JNV 9th Admissions 2021: कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरु, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली (JNV 9th Admissions 2021). नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं में दाखिले (JNV 9th Admissions 2021) के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in के जरिए दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस संबंध में नवोदय विद्यालय समिति ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी किया है.

आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 हैं. कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए वहीं छात्र आवेदन कर सकते हैं,जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा 8वीं में पढ़ाई कर रहे हैं. प्रवेश परीक्षा का आयोजन 9 अप्रैल 2022 को किया जाएगा. परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी और परीक्षा का समय 2.30 घंटे का होगा.

JNV 9th Admissions 2021: ऐसे करें आवेदन-सबसे पहले छात्र आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए CLICK HERE TO SUBMIT ONLINE APPLICATION FORM FOR CLASS IX LATERAL ENTRY SELECTION TEST 2022. THE LAST DATE TO APPLY IS 31.10.2021 के लिंक पर क्लिक करें.-अब मांगी गई जानकारी को दर्ज कर पंजीकरण करें.-आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें.-अब एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.-आवेदन फीस जमा करें और प्रिंट आउट निकाल लें.

यहां देखें नोटिफिकेशन

