KEAM 2022: KEAM 2022 के लिए प्रोविजनल कैटेगिरी की लिस्ट जारी

KEAM 2022 Provisional Category List Out: कार्यालय आयुक्त प्रवेश परीक्षा (Office of the Commissioner of Entrance Test, CEE) ने केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल (केईएएम) के लिए provisional category list जारी कर दी गई है. वेबसाइट cee.kerala.gov.in KEAM 2022 अनंतिम श्रेणी सूची चेक करें है.लिस्ट उन उम्मीदवारों को शामिल करके तैयार की गई है, जिन्होंने वैध दस्तावेज जमा किए हैं. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि संबंधित पाठ्यक्रमों की रैंक सूची प्रकाशित होने के बाद विभिन्न पाठ्यक्रम समूहों के लिए अलग-अलग कैटेगिरी-वाइज लिस्ट जारी की जाएंगी.

जिन्हें केईएएम 2022 अनंतिम श्रेणी सूची पर शिकायतें हैं. वे सीईई को केईएएम आवेदन संख्या और नाम के साथ ईमेल आईडी – ceekinfo.cee@kerala.gov.in के माध्यम से 23 अगस्त (दोपहर 12 बजे) तक ईमेल भेज सकते हैं. केईएएम 2022 फाइनल कैटेगरी की सूची 24 अगस्त को वैध शिकायतों का समाधान करने के बाद जारी की जाएगी. सीईई ने बयान में कहा, शिकायतों के साथ प्रमाण पत्र या दस्तावेजों की कॉपियां नहीं लगाएं.

KEAM 2022 प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, केवल केरल श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार आरक्षण या किसी भी शुल्क छूट के लिए एलिजिबल हैं. किसी भी वज से रद्द किए गए दावों को बहाल नहीं किया जाएगा.

KEAM 2022 Provisional category list का डायरेक्ट लिंक

