UP Board Exam 2022: कल से शुरू हो रही है यूपी बोर्ड परीक्षा, सख्त निगरानी के लिए हुई ये तैयारी

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, UPMSP Exam, upmsp.edu.in). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) को एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था माना जाता है. यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं (UP Board 10th 12th Exam 2022) 24 मार्च 2022 से शुरू हो रही हैं. यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam Guidelines) को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया जा रहा है.

यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 (UP Board 10th 12th Exam 2022) में कुल 51 लाख 92 हजार 689 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं. इनमें हाईस्कूल में 27 लाख 81 हजार 654 और इंटरमीडिएट में 24 लाख 11 हजार 35 परीक्षार्थी शामिल हैं. यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल (UP Board Exam Schedule) व गाइडलाइंस upmsp.edu.in पर चेक की जा सकती हैं. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा को काफी सख्त निगरानी में आयोजित किया जा रहा है (UP Board Exam Guidelines).

100वीं बार हो रही है यूपी बोर्ड परीक्षायूपी बोर्ड के इतिहास में 100वीं बार बोर्ड परीक्षा आयोजित हो रही है. यूपी बोर्ड का एक्ट 1921 में बना था. पहली बार यूपी बोर्ड परीक्षा 1923 में आयोजित हुई थी. 1923 की पहली बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल में सिर्फ पांच हजार 655 और इंटरमीडिएट में 89 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. मौजूदा समय की बात करें तो परीक्षार्थियों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है.

इतने परीक्षा केंद्रों पर होगी बोर्ड परीक्षा

यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 8373 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यूपी बोर्ड परीक्षा में एक लाख 16 हजार शिक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों की ड्यूटी लगाई गई है. इस बार यूपी बोर्ड ने अपने स्तर से केंद्र व्यवस्थापकों, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों और कक्ष निरीक्षकों की ऑनलाइन ड्यूटी लगाई है. नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी 75 जिलों में पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं.

छात्रों पर ऐसे रखी जाएगी निगरानीयूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर वॉयस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. परीक्षा केंद्रों को जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है और जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को राज्य स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है. इसके साथ ही जोनल, सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं. नकलची परीक्षार्थियों को पकड़ने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉयड का भी गठन किया गया है.

इस विषय के साथ शुरू होगी परीक्षा

यूपी बोर्ड हाईस्कूल की परीक्षा 12 कार्य दिवसों और इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 कार्य दिवसों में होगी. यूपी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हिंदी और सैन्य विज्ञान विषयों के साथ होगी. 24 मार्च, बृहस्पतिवार को पहली पाली में हाईस्कूल की हिंदी और प्रारंभिक हिंदी परीक्षा होगी जबकि, इंटरमीडिएट की सैन्य विज्ञान की परीक्षा होगी. वहीं, दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी. सुबह की पाली की परीक्षा आठ बजे से और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शुरू होगी.