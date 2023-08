नई दिल्ली (Spoken English Classes). लोग समोसा, जलेबी, पकौड़े, गोलगप्पे जैसे इंडियन स्नैक आइटम्स खूब पसंद करते हैं. शायद ही कोई शख्स ऐसा हो, जिसे ये चीजें पसंद न हों या इनके नाम न सुने हों. लेकिन क्या आपको इनके अंग्रेजी नाम पता हैं? आज-कल कैफे, रेस्त्रां आदि में इनके अंग्रेजी नाम काफी प्रचलित हो रहे हैं (Food Name in English).

अगर आप बाहर खाने-पीने के शौकीन हैं तो आपको अपने पसंदीदा फूड आइटम्स के इंग्लिश नाम भी पता होने चाहिए (Food Name List in English). सिर्फ शौक के चलते ही नहीं, बेसिक जनरल नॉलेज के लिए भी ऐसी जानकारी होना जरूरी है (English Name of Samosa). इनमें से ज्यादातर नाम आपने कभी सुने-पढ़े नहीं होंगे.

अंग्रेजी में भारतीय खाने-पीने की चीजों के नाम (Indian Snacks in English)



जलेबी Funnel Cake

समोसा Rissole

पकौड़े Fritters

गोलगप्पे Water Balls

आलू की टिक्की Potato Wedges

चावल की खीर Rice Pudding

साबूदाने की खीर Sago Pudding

मुरब्बा Marmalade

दलिया Porridge

कोफ्ता Veg Meatball



अंग्रेजी में भारतीय मसाले (Indian Spices in English)

[tl0]

सब्जियों के अंग्रेजी नाम (Vegetable Names in English)

[tl0]

विदेश में भारतीय चीजों के नाम (Indian Snacks in Abroad Name)

[tl0]

ये भी पढ़ें:

प्रेगनेंसी में की तैयारी, मां बनते ही मिली IPS की नौकरी, पढ़ें सक्सेस स्टोरीएक्टर का बेटा बना IAS, 10-12 घंटे की पढ़ाई, नौकरी के साथ टॉप 100 रैंक में नाम