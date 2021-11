Knowledge: क्या आपको POLICE का फुल फॉर्म पता है? जानिए कुछ ऐसे ही कॉमन शब्द

नई दिल्ली (Knowledge, Full Forms). हम रोजाना कम से कम 7000 शब्द बोलते हैं (Average Words Spoken Daily). किसी से मिलने-जुलने के दौरान, फोन पर बात करने के दौरान, मीटिंग या मेल पर… हम हर रोज कई तरह शब्द और वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं. कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है और वो भी लगभग रोजाना. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनमें से कुछ शब्द अधूरे होते हैं (Full Forms Of Words)? पुलिस (Police Full Form), कंप्यूटर (Computer Full Form), इंटरनेट (Internet Full Form) आदि शब्दों का इस्तेमाल बेशक रोजाना किया जाता है लेकिन इनके भी कुछ फुल फॉर्म हैं.

ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में कैंडिडेट्स के कॉमन सेंस और आईक्यू (IQ Test) की परख की जाती है. कई स्कूलों में भी जनरल नॉलेज (General Knowledge) बेस्ड क्विज आयोजित कराई जाती हैं. अगर आप भी ऐसी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या यूं ही अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए नए शब्द और उनके फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो यह लेख खास तौर पर आपके लिए है (Full Forms Of Words).

1- पुलिस का फुल फॉर्म है (Police Full Form)- Public Officer For Legal Investigation And Criminal Emergency

2- इंटरनेट का फुल फॉर्म है (Internet Full Form) – Interconnected Network of all the Web Servers Worldwide

3- कंप्यूटर का फुल फॉर्म है (Computer Full Form) – Common Operating Machine Purposely used for Technological and Educational Research

4- आईक्यू का फुल फॉर्म है (IQ Full Form) – Intelligence Quotient

5- क्लास का फुल फॉर्म है (Class Full Form) – Computer Literacy and Studies in Schools

6- मोबाइल का फुल फॉर्म है (Mobile Full Form) – Modified Operation Byte Integration Limited Energy

7- बुक का फुल फॉर्म है (Book Full Form) – Bio Optical Organized Knowledge

8- साइंस का फुल फॉर्म है (Science Full Form) – Systematic, comprehensive, investigation and exploration of natural, causes and effect