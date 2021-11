Knowledge: परीक्षा में OMR शीट कैसे भरें? जरूर रखें इन बातों का ख्याल

नई दिल्ली (Knowledge, OMR Sheet, CBSE). समय के साथ परीक्षाओं का तौर-तरीका भी बदलता जा रहा है (Board Exams 2022). इस साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा (CBSE Board Exam) और सीआईएससीई बोर्ड परीक्षा (CISCE Board Exam) को दो सत्रों में आयोजित किया जा रहा है. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के टर्म 1 एग्जाम (CBSE Board Term 1 Exam) में ओएमआर शीट (OMR Sheet Benefits) का काफी रोल है. हालांकि कई छात्रों के लिए यह कॉन्सेप्ट नया होने की वजह से उनसे गलतियां हो जाना भी आम बात होगी. परीक्षा से पहले जानिए ओएमआर शीट कैसे भरें (How To Fill OMR Sheet).

पहले किसी भी परीक्षा का उत्तर पेपर पर लिखकर दिया जाता था, जिन्हें एक-एक करके सही ढंग से चेक करना थोड़ा मुश्किल होता था. इस प्रकिया में समय भी बहुत लगता था. इस वजह से छात्रों को रिजल्ट के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता था. इसी समस्या को दूर करने के लिए परीक्षाओं में OMR शीट का इस्तेमाल किया जाने लगा (OMR Sheet Kaise Bharen).

ओएमआर शीट क्या है?

ओएमआर शीट एक खास तरह की शीट होती है, जिसके डेटा को कंप्यूटर की मदद से स्कैन करके प्राप्त किया जा सकता है (What Is OMR Sheet). इस प्रक्रिया से परीक्षा की आंसर शीट को चेक करने में लगने वाला समय काफी हद तक बच जाता है. आपने कई परीक्षाओं में ओएमआर शीट देखी होगी. इसका इस्तेमाल कॉपी को जल्दी और सही तरीके से चेक करने के लिए किया जाता है. इससे उन परीक्षाओं का रिजल्ट भी जल्दी घोषित कर दिया जाता है (OMR Sheet Benefits).

OMR शीट कैसे भरें?

OMR शीट का इस्तेमाल वस्तुनिष्ट परीक्षाओं (Objective Questions) के जवाबों को सेव करने के लिए किया जाता है. इस शीट में आंसर नंबर के सामने चार ऑप्शन दिए जाते हैं- A, B, C और D. ये विकल्प गोलाकार आकृति में होते हैं. इनको भरने के लिए ब्लैक पेन या पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है. इन गोलों को अच्छी तरह से भरना जरूरी है. यहां पर ध्यान रखें कि इसमें एक से ज्यादा गोले नहीं भरे जा सकते हैं. ऐसा करने पर जवाब गलत माना जाएगा (How To Fill OMR Sheet).

OMR शीट भरने में रखें इन बातों का ख्यास

ओएमआर शीट (OMR Sheet Kaise Bharen) को भरते समय कई बातों का ख्याल रखा जाना जरूरी है. जानिए ओएमआर शीट (OMR Sheet) को सही तरीके से कैसे भरा जा सकता है.1- ओएमआर शीट के ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यानपूर्वक देखें.2- नाम भरने के लिए बने बॉक्स में ही अक्षर लिखें.3- रोल नंबर के अंक को दिए गए कॉलम से बाहर नहीं लिखें.4- सही जवाब के विकल्प को काले या नीले पेन से पूरा भरना है.5- सही जवाब के गोले को अधूरा या रिक्त नहीं छोड़ें.6- इंटरनेट पर भी देख सकते हैं कि ओएमआर शीट कैसे भरें.