KVS Admission 2023: केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए दूसरी और तीसरी लिस्ट कब आएगी? नोट करें डिटेल्स

नई दिल्ली (KVS Admission 2023, kvsangathan.nic.in). देश में बड़ी संख्या में स्कूल सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध हैं. केंद्रीय विद्यालय भी उनमें से एक है. इस सरकारी स्कूल में आसानी से एडमिशन नहीं मिलता है. इसमें दाखिले के लिए कई हजार स्टूडेंट्स के आवेदन आते हैं. केवी क्लास 1 में एडमिशन के लिए लॉटरी सिस्टम से कट ऑफ लिस्ट तैयार की जाती है.

केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में एडमिशन की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है (KVS Admission 2023 Class 1 List). जिन स्टूडेंट्स का नाम उस लिस्ट में नहीं था, वह कट ऑफ लिस्ट 2 और 3 का इंतजार कर सकते हैं. केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन संबंधी सभी डिटेल्स केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in और kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर चेक कर सकते हैं.

नोट करें जरूरी तारीखें

केवीएस एडमिशन सेकंड कट ऑफ लिस्ट- 28 अप्रैल 2023 (KVS Admission 2023 Class 1 Second Cut off List)केवीएस एडमिशन थर्ड कट ऑफ लिस्ट- 04 मई 2023 (KVS Admission 2023 Class 1 Third Cut off List)सभी क्लासेस में एडमिशन की आखिरी डेट (सिवाय कक्षा 11वीं के)- 30 जून 202311वीं में रजिस्ट्रेशन (जिन्होंने 10वीं की परीक्षा केवी से दी है)- 10वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होने के 10 दिनों के अंदर11वीं में दाखिले की प्रक्रिया (जिन्होंने 10वीं की परीक्षा केवी से दी है)- 10वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होने के 20 दिनों के अंदर11वीं में दाखिला (जिन बच्चों ने 10वीं की परीक्षा केवी से नहीं दी है)- केवी के स्टूडेंट्स का 11वीं में एडमिशन हो जाने के बाद11वीं में एडमिशन की आखिरी तारीख- सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होने के 1 महीने के अंदर

कक्षा 1 में एडमिशन की कट ऑफ लिस्ट में क्या जानकारी मिलेगी?

केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 में एडमिशन के लिए जारी होने वाली कट ऑफ लिस्ट में निम्न विवरण दर्ज मिलेगा. सभी को सलाह दी जा रही है कि लिस्ट में ये डिटेल्स जरूर चेक कर लें-उम्मीदवार का नामजन्म तिथिवर्ग (कैटेगरी)एडमिशन टेस्ट में प्राप्तांकचयन का स्टेटस

