Logical Reasoning Questions : पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी तो सॉल्व करें रीजनिंग के ये प्रश्न

Logical Reasoning Questions : एक परिवार में सात सदस्य A, C, E, G, I, K और M हैं. उनमें से प्रत्येक का अलग-अलग व्यवसाय है- (E)प्रोफेसर, (C) अभिनेता, (M) संगीतकार, (G) दार्शनिक, (I) लेखक, (K) मुंशी, (A) पुस्तकालय अध्यक्ष. उनकी आय भी अलग-अलग है. समूह में दो विवाहित जोड़े हैं. E प्रोफेसर है तथा संगीतकार और दार्शनिक से ज्यादा कमाता है. I लेखक से विवाहित है और उससे कम कमाती है. कोई महिला या तो संगीतकार या दार्शनिक नहीं है. C, अभिनेता है जो A से कम कमाता है. K संगीतकार नहीं है. लेखक संगीतकार से कम लेकिन मुंशी से ज्यादा कमाता है. A, पुस्तकालय अध्यक्ष है, अभिनेता से ज्यादा कमाता है जो केवल तीन व्यक्तियों से अधिक कमाता है . तो प्रश्न है कि-

1. परिवार में कौन सबसे ज्यादा कमाता है ?

(A) K(B) M(C) E(D) Gउत्तर- (C) E

2.इनमें से कौन विवाहित जोड़ा है ?

(A) EI(B) KI(C) GID) CIउत्तर- (B) KI

3. शीर्ष से A का स्थान क्या होगा, जब उन्हें उनकी आय के घटते कर्म में व्यवस्थित किया जाता है ?

(A) दूसरा(B) चौथा

(C) तीसरा(D) छठवा

उत्तर- (B) चौथा

4. K का व्यवसाय क्या है ?

(A) प्रोफेसर(B) लेखक

(C) दार्शनिक या लेखक(D) दिए गए विकल्पों में से अलगउत्तर- (D) दिए गए विकल्पों में से अलग

5.परिवार में कम से कम कितने पुरुष हैं ?

(A) दो(B) चार से ज्यादा(C) तीन(D) निर्धारित नहीं किया जा सकताउत्तर- (D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

5. M किससे ज्यादा कमाता है ?

(A) A और C से(B) K और G से(C) E और F से(D) A और G सेउत्तर- (D) A और G से

6. कौन संगीतकार नहीं है ?

(A) G(B) A(C) K(D) Cउत्तर- (C) K

7. लेखक किससे कम कमाता है ?

(A) संगीतकार से(B) मुंशी से(C) पुस्तकालय अध्यक्ष से(D) अभिनेता सेउत्तर- (A) संगीतकार से

8. संगीतकार और दार्शनिक से ज्यादा कौन कमाता है ?

(A) लेखक

(B) अभिनेता(C) पुस्तकालय अध्यक्ष(D) इनमें से कोई नहींउत्तर- (D) इनमें से कोई नहीं

9.लेखक और संगीतकार से ज्यादा कौन कमाता है ?

(A) अभिनेता(B) पुस्तकालय अध्यक्ष(C) मुंशी(D) इनमें से कोई नहींउत्तर- (D) इनमें से कोई नहीं

10. A पुस्तकालय अध्यक्ष है जो कितनें लोगों से अधिक पैसे कमाता है ?

(A) 3 लोगों से(B) 2 लोगों से(C) सबसे अधिक पैसे कमाता है(D) सबसे कम पैसे कमाता हैउत्तर- (C) सबसे अधिक पैसे कमाता है

