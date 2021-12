Medical Education In UP: उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई अब और भी महंगी, सरकार ने बढ़ाई कॉलेजों की फीस

Medical Education In UP, UP Medical Colleges Fee Hike, NEET 2021: उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई करना अब और भी महंगा हो गया है. खास तौर से निजी कॉलेजों में. इन कॉलेजों में एमबीबीएस की सालाना फीस में 40,000 से लेकर 1 लाख रूपए तक की वृद्धि की गई है. यह वृद्धि चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की गई है. जिसे राज्यपाल की संस्तुति के बाद इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया गया है.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कुल 31 मेडिकल कॉलेज हैं. जिनमें एमबीबीएस की सीटों की संख्या 4159 है. इनमें 29 कॉलेज प्राइवेट है. बता दें कि प्राइवेट कॉलेजों की फीस भी सरकार द्वारा तय की जाती है. इससे पहले मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट प्रवेश परीक्षा, NEET 2021 का आयोजन 12 सितंबर को किया गया था. जिसका रिजल्ट भी जारी किया जा चुका है. हालांकि मामला अभी कोर्ट में है.