Meghalaya Police admit card 2022: कांस्टेबल, MPRO और अन्य पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी

Meghalaya Police admit card 2022: मेघालय पुलिस के केंद्रीय भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल, एमपीआरओ और अन्य पदों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. योग्य उम्मीदवार unique reference number और जन्म तिथि का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट megpolice.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

मेघालय पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा 2022 पूर्वी और पश्चिमी दोनों रेंज में 26 और 27 फरवरी 2022 को आयोजित होने वाली है. लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए एलिजिबलल उम्मीदवारों की सूची, केंद्र, तिथि और शिफ्ट वाइज आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.ड्राइवर कांस्टेबल (डीसी), फायरमैन (एफएम), ड्राइवर फायरमैन (डीएफएम), और अनुयायी के पद के लिए लिखित परीक्षा / ट्रेड टेस्ट की सूचना समय पर दी जाएगी.

अधिसूचना में कहा गया है, “कोविड -19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर, लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को टीकाकरण प्रमाण पत्र या लिखित परीक्षा के समय 72 घंटे पहले की वैध कोविड निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देगी होगी”

मेघालय पुलिस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट megpolice.gov.in पर जाएं.होमपेज पर, ‘Online Admit Cards for Written Examination of AB/UB Group in both Eastern Range’ लिंक पर क्लिक करें.-उम्मीदवार unique reference number और जन्म तिथि दर्ज करें और डाउनलोड बटन दबाएं.-मेघालय पुलिस प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा.-डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें.

